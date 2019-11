Na, diese Girls-Clique kann sich wirklich sehen lassen! Seit einigen Jahren sind Kendall Jenner (24), Gigi Hadid (24) und Joan Smalls (31) ziemlich dick miteinander befreundet. Nicht zuletzt schweißte wohl auch die gemeinsame Arbeit für das Dessous-Label Victoria's Secret das Model-Trio zusammen. Vor wenigen Tagen verbrachten die drei einen entspannten Freundinnen-Abend – und schienen sich in Sachen Mode dabei zum Teil abgesprochen zu haben: Gigi und Kendall schlugen beide in kakifarbenen Oberteilen auf!

Paparazzi erwischten die Models am Dienstag vor Gigis Apartment in New York. Wie Daily Mail berichtet, verließen die beiden Beautys die Wohnung und machte sich auf den Weg zu einem Dinner-Date mit Joan im Restaurant Carbone Italian auf. Sowohl Kendall als auch die ältere Schwester von Bella Hadid (23) setzte an diesem Tag auf einen Look mit kakifarbenen Details.

Von dieser outfit-technischen Absprache hatte Joan aber offenbar nichts mitbekommen: Die 31-Jährige erschien zu dem gemütlichen Dinner in einem knalligen, türkisfarbenen Satin-Jumpsuit. Ihren Look rundete die gebürtige Puerto Ricanerin mit einem schwarzen Mantel ab. Welchen Style findet ihr am besten? Stimmt in der Umfrage ab!

SplashNews.com Gigi Hadid, Model

SplashNews.com Kendall Jenner in New York, November 2019

SplashNews.com Model Joan Smalls im November 2019

