So sehr vermisst Dan Osborne seine Frau! Während in Deutschland noch wild darüber spekuliert wird, wer Anfang nächsten Jahres wohl ins Dschungelcamp ziehen wird, ist das Ekel-Format in Großbritannien bereits in vollem Gang. Auch die Frau von UK-Reality-Star Dan, Jacqueline Jossa, schlägt sich seit wenigen Tagen im australischen Busch mit den Dschungelprüfungen herum. Dem "The Only Way Is Essex"-Star scheint seine Liebste jetzt allerdings schon ziemlich zu fehlen: Dan verließ ein Event vorzeitig, um sich das Dschungelcamp auf seinem Handy anzuschauen!

Am Mittwochabend besuchte der 28-Jährige eine Veranstaltung in Manchester, deren Ende der dreifache Vater aber nicht mehr abwartete. Wie Paparazzifotos zeigen, saß Dan stattdessen lieber in seinem Auto und schaute auf seinem Smartphone die neueste Episode von "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" an, der britischen Dschungelcamp-Variante. Der TV-Star war offenbar so sehr in die Realityshow vertieft, dass er die Fotografen vor seinem Wagen anfangs gar nicht bemerkte.

Die ersten Tage in dem Camp waren für Jacqueline besonders hart. Kein Wunder, dass Dan vom Dschungelabenteuer seiner Frau nichts verpassen wollte. Immer wieder war sie in der Show in Tränen ausgebrochen, da sie ihren Mann und die beiden gemeinsamen Töchter vermisste.

