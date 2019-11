Eric Stehfest (30) offenbart neue private Einblicke! Der Dancing on Ice-Kandidat zeigte am vergangenen Freitag zum zweiten Mal sein Können auf dem Eis. Nach seiner Performance in der vorigen Woche galt der 30-Jährige als absoluter Favorit. Bei der gestrigen Show lief es dann aber nicht mehr so makellos. Vor seiner strauchelnden Kür gab er jedoch noch ein Detail seines Lebens preis!

"Mir ging es früher sehr, sehr schlecht. Da hat ein Seelenleser Kontakt zu mir aufgenommen und in meine Seele geschaut. Und da sprach er davon, dass ich in meinem früheren Leben immer abwechselnd Mann und Frau war. Das war wohl sehr ausgeglichen", verriet Eric in der Show. Gemeinsam mit Amani Fancy (22) tanzte er zu dem berühmten Operntitel "Carmen" auf dem Eis und wollte dabei seine maskuline, aber auch feminine Seite zeigen. "Die Performance soll mir erlauben, der Frau in mir Raum zu geben", erklärte der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer zusätzlich.

Das Jury-Mitglied Katarina Witt hatte vor vielen Jahren mit ihrer Kür zu eben diesem Titel Olympia-Gold gewonnen. "Wenn man so ehrgeizig ist, muss man die Rolle auch perfekt leben und liefern. Ihr habt euch zu viel zugetraut und zu viel gewollt", beurteilte sie den etwas missglückten Auftritt von Eric und Amina.

SAT.1/Julia Feldhagen Amani Fancy und Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

SAT.1/Julia Feldhagen Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Daniel Weiss, Katharina Witt und Judith Williams

