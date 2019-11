Na, hat sich da etwa jemand verplappert? Am australischen Dschungelcamp-Lagerfeuer geraten die Stars und Sternchen bekanntlich besonders oft in Plauderlaune. So nun auch Reality-Star Caitlyn Jenner (70), die aktuell in der UK-Version I'm A Celebrity, Get Me Out Of Here in der Wildnis haust. Im Gespräch mit ihren Freiluft-Mitbewohnern kam die 70-Jährige ins Schwafeln – und enthüllte dabei doch glatt eine bisher geheime Schwangerschaft in der Familie!

Als Jacqueline Jossa, Kate Garraway, Adele Roberts und Nadine Coyle (34) von der Fernsehbekanntheit wissen wollten, wie viele Enkel sie denn nun insgesamt hat, verriet Caitlyn offenbar etwas mehr als vielleicht beabsichtigt: "Im Dezember sind es 20." Das Verwirrende daran: Aktuell sind nur 18 Enkel bekannt! Stieftochter Kourtney Kardashian (40) hat drei Kinder, Kim Kardashian (39) vier und Khloe (35) und Robert Kardashian (32) jeweils eine Tochter. Caitlyns leibliche Kinder Cassandra, Burt (41) und Brandon Jenner (38) haben zusammen sechs Kinder. Hinzu kommen die heranwachsenden Zwillinge von Brandon und seiner schwangeren Freundin Cayley und natürlich Kylie Jenners (22) Tochter Stormi Webster (1).

Da diese beachtliche Liste in der Summe aber dennoch nur 18 ergibt, sind sich Twitter-User sicher, dass die Kosmetikunternehmerin wieder eine heimliche Schwangerschaft erlebt: "Hat Caitlyn gerade bestätigt, dass Kylie schwanger ist?", "Caitlyn, ist Kylie Jenner schwanger?", lauten nur zwei der Reaktionen. Bleibt abzuwarten, ob sich die Kinderüberraschung bald aufklärt...

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenners Familie

Getty Images Caitlyn Jenner beim Comedy Central Roast von Alec Baldwin

Backgrid / Actionpress Kylie Jenner und Stormi Webster bei der Netflix Premiere von Travis Scotts Doku "Look Mom I Can Fly"

