Heute müssen die treuen Fans der beliebten RTL-Vorabendserie Unter uns sehr stark sein: Petra Blossey (63), die 25 Jahre lang die Rolle der Irene Weigel verkörperte, stirbt ganz überraschend im Soap-Jubiläum den Serien-Tod. Aus diesem traurigen Anlass lässt die Darstellerin nun in einem Interview ihre gesamte Zeit am Set Revue passieren. Dabei verrät sie auch, welche Kollegen ihr besonders fehlen.

"Ich werde meine Kollegen vermissen!! Den Gang in die dritte Etage, den Gang an mein Fach, wo es die Drehbücher gab. Aber ganz besonders werde ich Luca und Milos vermissen", gestand die Schauspielerin im Gespräch mit RTL. Mit Milos Vukovic (38) und Luca Maric (54) verbinde sie besonders schöne Momente in ihrer vergangenen "Unter uns"-Zeit. Ihr letzter Drehtag, der Mitte April stattfand, liegt auch schon einige Zeit zurück.

Vor allem mit Milos habe sie am Set viel Spaß gehabt, obwohl er sie des Öfteren auf den Arm genommen habe. "Er hat mich oft aufs Glatteis geführt und gesagt: 'Petra, es gibt Textverlängerung'. Jeder hat sich davor gefürchtet, weil das oft kurzfristig, manchmal direkt am Drehtag war und man dann schnell den Text lernen musste. Es dauerte lange, bis ich begriff, dass Miloš sich einen Spaß daraus machte", schwelgt Petra in Erinnerungen.

Getty Images Milos Vukovic, Schauspieler

Anzeige

TVNOW / Stefan Behrens Valea Scalabrino und Luca Maric

Anzeige

Frederic Kern / Future Image Petra Blossey bei der Premiere von "Ich war noch niemals in New York"

Anzeige

Wusstet ihr, dass Petra mit Milos und Luca so eng befreundet war? Nein, das wusste ich nicht! Ja, das war kein Geheimnis! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de