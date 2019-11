Kim Kardashian (39) ist dafür bekannt, sich immer perfekt in Szene zu setzen. Dabei hilft sie gerne mit digitaler Bildbearbeitung nach, was hin und wieder zu nicht ganz so perfekten Resultaten führt. Einer ihrer jüngsten Foto-Fails, den ihre Fans sofort bemerkten, war ein Video-Shoot mit ihrer jüngsten Halbschwester Kylie Jenner (22). Follower im Netz zählten am Fuß der Reality-TV-Queen sechs statt fünf Zehen und machten Photoshop dafür verantwortlich. Jetzt klärt ein Kollege das Fuß-Wirrwarr endlich auf!

Als Kim am Montagabend bei den American Influencer Awards auftauchte, sorgte die 39-Jährige erneut mit ihren Zehen für Aufruhr. Zu ihrem eng anliegenden, roten Seidenkleid trug die Keeping up with the Kardashians-Beauty offene Sandalen, die freie Sicht auf ihre Füße gewährten. Daraufhin fingen Twitter-User von Neuem an zu meckern. Einer meinte: "Du hast wirklich sechs Zehen an beiden Füßen. Du bist kein normaler Mensch mehr."

Ein Sprecher des TV-Stars nahm Kim gegenüber Page Six in Schutz und stellte klar: "Die verwirrende Illusion ist nicht das Ergebnis von Photoshop. Es liegt am seitlichen Winkel des Fußes." Habt ihr auch sechs Zehen an Kims Füßen gesehen? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Getty Images Kim Kardashian, November 2019

Instagram / kimkardashian Reality-TV-Star Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

