Wie schafft es Jenny Elvers (47) immer wieder eine Dancing on Ice-Runde weiter? Die Reality-TV-Teilnehmerin kämpft neben Joey Heindle (26), Nadine Angerer (41) und fünf weiteren Promis um den Sieg in dem Eislauf-Format. Bereits in ihren ersten beiden Sendungen lief es nicht allzu gut für die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin: Mit nur wenigen Punkten und vernichtenden Jury-Urteilen landete sie jeweils auf dem letzten Rang. Trotzdem sicherte sich in beiden Episoden einen direkten Einzug in die nächste Runde – ganz ohne Skate-off. Doch wie macht Jenny das nur?

In der Auftaktfolge legte die Blondine mit einer gebrochenen Rippe eine solide Performance aufs kühle Glatt. Von der Jury um Katarina Witt gab es damals nur schlappe 11 Punkte, die sich auch in Woche zwei nicht sehr steigern wollten: Mit 11.5 Zählern lag die Mutter eines Sohnes auf dem letzten Platz unter den Teilnehmern. Doch die Zuschauer schienen Jenny ins Herz geschlossen zu haben: Ohne auch nur um ihr Weiterkommen skaten zu müssen, wurde die 47-Jährige durch das Telefon-Voting gerettet! Stattdessen mussten Nadine Klein (34) und André Hamann (32) erneut aufs Eis – die Ex-Bachelorette schied schlussendlich aus.

Aber warum bekommt die gebürtige Niedersächsin immer und immer wieder eine neue Chance? Für die User auf Twitter ein absolutes Rätsel: "Wenn Jenny weiter kommt, verstehe ich die Welt nicht mehr!", schrieb ein Zuschauer kurz vor der letzten Entscheidung. Auch Wertungsrichter Daniel Weiss (51) war von der Auswertung der Anrufe überrascht: "Ich finde, dass die zwei falschen Paare im Skate-off waren! Aber die Zuschauer entscheiden eben anders, die entscheiden emotional, nicht fachlich!", erklärte der Eiskunstläufer im Facebook-Livestream.

© SAT.1/Marc Rehbeck Jenny Elvers, Kandidatin bei "Dancing on Ice"

Anzeige

SAT.1/Julia Feldhagen Der "Dancing on Ice"-Cast der dritten Show

Anzeige

SAT.1/Julia Feldhagen Daniel Boschmann, Jamal Othman und Jenny Elvers bei "Dancing on Ice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de