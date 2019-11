Das scheint wirklich ein feuchtfröhlicher Abend gewesen zu sein! Wie eingefleischte Fans von Ulknudel Amy Schumer (38) und Schauspielerin Jennifer Lawrence (29) wissen dürften, sind die beiden ziemlich gute Freundinnen! Im Netz beweisen sie regelmäßig ihren Humor und nehmen sich gegenseitig auf den Arm. Ihre Freundschaft findet aber nicht nur online statt. Am Mittwoch trafen sich Amy und Jen mit einigen Freunden in einem New Yorker Pub und hielten ihre gemeinsame Zeit in einem lustigen Foto fest.

Den Beitrag teilte Amy auf ihrem Instagram-Kanal: Auf dem leicht verwackelten Schnappschuss posieren die Ladys zusammen mit der Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge (34) im berüchtigten Jimmy's Corner – der Szene-Laden ist mit lauter Erinnerungsstücken an legendäre Boxkämpfe dekoriert. Während Amy noch recht klar in die Kamera schaut, wirkt Jennifer mit ihrer leicht unkontrollierten Mimik schon weniger nüchtern. Derweil nuckelt Phoebe an einem Light-Bier. Im Hintergrund ist ein grinsender David Byrne zu sehen. Der Regisseur hat sich offenbar heimlich ins Bild geschummelt.

Ob Amys unverklärter Blick daran liegt, dass die Neu-Mama im Gegensatz zu ihren Freundinnen noch keinen Alkohol trinken darf? Da ihr Sohnemann Gene erst vor sieben Monaten das Licht der Welt erblickt hat, ist es gut möglich, dass sie ihn noch stillt.

Getty Images Amy Schumer und Jennifer Lawrence bei den Golden Globes 2016

Ilya S. Savenok/Getty Images for The New Yorker David Byrne, Sänger und Regisseur

Instagram / amyschumer Schauspielerin Amy Schumer und ihr Sohn

