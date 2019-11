Gunther Höfler ist glücklich! Der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat absolvierte am Samstag seinen allerersten Profi-Boxkampf. Dafür hatte sich der Landwirt einiges vorgenommen: Monatelang fieberte er diesem Moment entgegen und ackerte fleißiger denn je. Selbst auf seine Ernährung achtete der einstige Kuppelshow-Kandidat ganz akribisch. Jetzt kann der 34-Jährige mächtig stolz auf sich sein: Seinen ersten Fight als Profi-Boxer hat er gewonnen!

Gegenüber Promiflash zeigte sich Gunther sichtlich erleichtert über seinen erfolgreichen Start: "Ich bin halt direkt in die Vollen und habe ihn zu Beginn schon ein paar Mal am Körper, in die Rippen getroffen. Und da habe ich schon nach zwei, drei Treffern gemerkt, dass er nach Luft ringt. Da wusste ich schon: Jetzt habe ich ihn." Allerdings musste sich der Blondschopf auch eingestehen, dass er es vielleicht etwas zu schnell anging und seinen Gegner deshalb etwas früher als geplant ausknockte. Geduld sei jedoch nicht seine große Stärke, wie er einräumte.

Auf eine große Karriere im Ring hofft der Bauer zwar nicht. Aber er wüsste einfach gerne, wie gut er wirklich ist. Und diese Erkenntnis konnte er für sich noch nicht gewinnen. Aber Gunther ist zuversichtlich. "Es war leider nicht ganz so aussagekräftig, wie ich erhofft hatte. [...] Jetzt muss ich mir einen stärkeren Gegner suchen", fügte er im Gespräch mit Promiflash hinzu. Bleibt abzuwarten, wann er diesen würdigen Herausforderer findet.

RTL Schweinebauer Gunther, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Promiflash Gunther Höfler im Promiflash-Interview, November 2019

Promiflash Gunther Höfler, "Bauer sucht Frau"-Star und Profi-Boxer

