Die Harrisons sind die deutsche Influencer-Familie schlechthin. Sarah (28) und Dominic (28) gewähren ihren Fans oft Einblicke in ihr Familienleben mit Tochter Mia (1) – und das überwiegend über die sozialen Netzwerke. Allein auf Instagram haben die beiden zusammengerechnet über drei Millionen Follower und somit eine riesige Reichweite. Seit Kurzem gibt es aber eine Testphase auf eben dieser Plattform: Einige Nutzer können nicht mehr sehen, wie viele Personen ein Foto liken. Was die Familie von dieser Neuerung hält, verrät sie im Promiflash-Interview!

Bei den Place to B Awards in Berlin verriet Dominic gegenüber Promiflash, wie er zu den "unsichtbaren" Likes steht: "Ich persönlich finde es eigentlich komplett egal, ehrlich gesagt. Wir haben Instagram, weil wir die Leute inspirieren wollen." Das funktioniere nicht mit unzähligen Likes für ein Bild, sondern eher mit der Bildbeschreibung oder dem Bild an sich. Die Persönlichkeit stehe für ihn im Vordergrund. Seine Frau stimmt mit seiner Meinung überein: "Unsere Story-Views sieht man auch nicht, unsere Statistiken sieht man auch nicht – von daher ist es doch völlig egal."

Neben dem Job als Influencer haben Sarah und Domi aber inzwischen auch andere große Projekte. Erst vergangene Woche offenbarten sie, dass sie über eine lange Zeit an ihrem eigenen Familienratgeber gearbeitet haben. In diesem wollen sie ihre Familiengeschichte teilen und reichliche Tipps weitergeben. Ab dem 6. Dezember soll das Buch bereits erhältlich sein.

