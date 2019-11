Vor knapp einem Jahr verloren Diana June und ihr Partner ihren Sohn. Nur zwei Tage nach der Geburt starb das Baby urplötzlich im Krankenhaus. Umso erfreulicher waren die News Ende September: Die Influencerin ist erneut schwanger. Seit der Bekanntgabe versorgt sie ihre Follower fast täglich mit Babybauch-Updates. Nun hat sie wieder ein Bild veröffentlicht und staunt über ihre wachsende Wölbung.

Auf dem Instagram-Schnappschuss trägt die werdende Mutter einen hautengen khakifarbenen Rock und einen kurzen weißen Pullover, der ihren Bauch in Szene setzt. "Ich sehe nicht nur so aus, ich fühle mich auch so: wie ein Kugelfisch. Ich kann mich nicht mehr normal aufrichten, sondern rolle mich seitlich mit Anlauf hoch", schrieb Diana amüsiert zu der Aufnahme.

"Es ist sehr outfitabhängig, wie sehr man meinen Bauch sieht. Wie ein Chamäleon ist er mal klein, mal riesig!", meinte die Internet-Bekanntheit via Social Media. Im Alltag schlüpfe sie zwar lieber in weitere Klamotten, aber ab und zu könne man den runden Bauch auch mal inszenieren.

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Partner David

Instagram / di.anajune Diana June

Instagram / di.anajune Diana June

