Dina Lohan (57) ist zutiefst betroffen! Vor wenigen Momenten wurde bekannt gegeben, dass Harry Morton gestorben ist: Der Unternehmer wurde am Samstagnachmittag von einem Familienmitglied tot in seiner Wohnung aufgefunden. Woran der 38-Jährige starb, ist bisher nicht bekannt. Zu Lebzeiten war er unter anderem mit Lindsay Lohan (33) liiert. Ihre Mutter nahm in einem rührenden Post nun Abschied von Harry.

Kurz nachdem der Tod des Inhabers einer Restaurantkette bekannt gegeben worden war, meldete Dina sich im Netz zu Wort und zeigte sich erschüttert über das Unglück. Auf Instagram veröffentlichte die 57-Jährige ein Throwback-Foto von Harry und Lindsay und schrieb dazu: "R.I.P.! Gott hat einen neuen Engel. Ich schicke Gebete an die Familie."

Harry und Lindsay hatten sich 2006 an ihrem 20. Geburtstag kennengelernt. Es folgte eine Sommerromanze mit wilden Verlobungsspekulationen. Die "Freaky Friday"-Darstellerin wurde damals mit einem verdächtigen Klunker an ihrem Finger gesehen, den Harry ihr zuvor geschenkt haben soll. Ihre Beziehung scheiterte zwar nach wenigen Monaten, doch offenbar hinterließ der Businessmann einen guten Eindruck bei Dina.

Getty Images Harry Morton und Lindsay Lohan in Venedig, 2006

Getty Images Dina Lohan, Mutter von US-Schauspielerin Lindsay Lohan

Getty Images Lindsay Lohan und Harry Morton, 2006



