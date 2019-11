Tritt sie in die Fußstapfen von Anne Wünsche (28)? Mrs.Marlisa war zehn Jahre lang als beste Freundin an der Seite der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht Darstellerin. Doch die beiden Berliner Influencerinnen gehen seit einigen Monaten aus privaten Gründen getrennte Wege. Nun ergatterte Mrs.Marlisa tatsächlich selbst eine Rolle in der Daily Soap – genauso wie ihre damalige BFF Anne.

Beim Deutschen Bloggerpreis in Hamburg verriet der TikTok-Star gegenüber Promiflash, wie sie mit ihrer Figur in der Vorabendsendung klar kommt und was die Fans zu erwarten haben. "Meine Rolle ist richtig süß. Man wird ganz viel Spaß mit ihr haben und sie ist megalustig", erzählte die Blondine. "Ich wurde eigentlich gecastet für die Rolle Jade, aber dann wurde ich für die Rolle der Lea besetzt. Jetzt bin ich bei Berlin - Tag & Nacht. Das ist schon ein bisschen lustig – erst Anne, dann ich", berichtete sie im Interview.

Anne Wünsche verkörperte die Figur der Hanna Fischer und verließ die Serie bereits 2015. Der Grund: Ihre zweite Tochter Juna kam zur Welt. Ein mögliches Comeback schließe die Zweifach-Mama allerdings nicht aus: "Für einen Monat oder so würde ich schon wieder vorbeischnuppern", verriet sie gegenüber Promiflash. Ob die beiden vielleicht bald vor der Kamera aufeinandertreffen?

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Anne Wünsche

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

