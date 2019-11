Egal, wie gut sie sich auch verstecken mag – kann man diesen Klunker übersehen? Vor etwa einem Monat gaben sich Jennifer Lawrence (29) und ihr mittlerweile frischgebackener Ehemann Cooke Maroney das Jawort. Obwohl die Turteltauben versuchen, ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, wurden die Verliebten nach der Hochzeit immer wieder gemeinsam abgelichtet. Noch vor wenigen Tagen wurden die zwei erneut von Paparazzi erwischt – und Jennifer gab, mehr oder weniger unfreiwillig, den Blick auf ihren beachtlichen Verlobungsklunker samt Ehering preis.

Als das Paar durch die Straßen von New York schlenderte, war die Presse natürlich nicht weit! Während Cooke der Meute selbstbewusst entgegentrat, schien seine Frau eher weniger Lust auf den Medienrummel zu haben. Die Schauspielerin versuchte sogar, sich hinter ihrem Gatten zu verstecken und zog sich ihre Kapuze tief ins Gesicht. Tja, und dabei passierte es. Als die 29-Jährige dem Blitzlichtgewitter eigentlich entkommen wollte, blitzte an ihrer Hand doch tatsächlich der mit einem großen Diamanten besetzte Verlobungsklunker hervor – und sie präsentierte obendrein auch erstmals ihren – eher schlichten – Ehering, den sie am selben Finger trug.

Ob sich die Schauspielerin in diesem Moment wohl ihre Flitterwochen zurückwünschte? Den Honeymoon verbrachte das Paar nämlich ganz romantisch und vor allem ungestört in einem 5-Sterne-Resort in Indonesien. Die Luxus-Anlage wurde bereits wiederholt als bestes Hotel der Welt ausgezeichnet – eine Nacht dort soll umgerechnet um die 11.500 Euro kosten.

Backgrid / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence in New York

