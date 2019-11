Ihre Liebe geht unter die Haut! In der vergangenen Folge von Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich Jessica und Marc in einer standesamtlichen Zeremonie das Jawort. Und eine Sache, die die beiden liebeshungrigen Ex-Singles gemeinsam haben, fällt sofort auf: Beide scheinen auf Körperverzierungen zu stehen. Kein Wunder also, dass sich Jessi bereits vor der Trauung das Hochzeitsdatum auf ihre untere Wade tätowieren ließ – und nun will ihr Neu-Gatte nachziehen!

Für die 29-Jährige und den Sacharbeiter geht es nach der Heirat für den Honeymoon nach Südafrika. Kurz vor dem Abflug hat Marc eine Überraschung für seine Frau: "Also wenn es natürlich möglich wäre, würde ich das Tattoo, das du schon vorgestochen hast, gerne in Kapstadt nachholen." Für ihn sei es egal, ob die Ehe gut ausgehe oder nicht, denn das Tattoo würde eine Erinnerung für immer sein. "Ich bin dafür", lautete die glückliche Reaktion der Friseurin. "Dass ich das Thema mit dem Tattoo angesprochen habe, hat ihr – glaube ich – gefallen, weil es ihr zeigt, dass ich zu 100 Prozent hinter ihr und dem Experiment stehe", freute sich der 27-Jährige.

Die beiden haben jedoch mehr gemeinsam als ihre Vorliebe für dauerhaften Körperschmuck. Ihnen sei auch die Familie wichtig und sie seien beide etwas verrückt und lebensfroh, so Marc gegenüber Promiflash. "Wir beide haben französische Bulldoggen", verriet er außerdem.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

Sat.1 Marc und Jessica in der fünften Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Hochzeitstattoo von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Jessica

Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Jessica und Marc, Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de