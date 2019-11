The Voice Senior stand nun ein ganz besonderer Zeitzeuge auf der Bühne! Am Sonntagabend konnten erneut ältere Musiker in der beliebten Castingshow ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Dabei konnte unter anderem die Kandidatin Eva die Jury hellauf begeistern: Bei ihrer Interpretation des Songs "All by myself" drehten sich die Stühle von Yvonne Catterfeld (39) und Co. um! Auch die Gesangspädagogin Juandalynn war eine ganz besondere Kandidatin – denn ihr Patenonkel war Martin Luther King (✝39)!

In der Sendung erklärte die 64-Jährige: "Martin Luther King und mein Vater waren sehr enge Freunde und haben zusammen gegen die Ungerechtigkeiten in den USA gekämpft. Wir lebten zu einer Zeit, in der weiße Menschen und schwarze Menschen getrennt lebten." Damals habe sie sogar die berühmte Rede "I have a Dream" des Bürgerrechtlers live mit angehört!

Trotz ihres interessanten Lebenslaufs konnte Juandalynn die Jury mit ihrem Gesang nicht überzeugen. Keiner der fünf Musiker drückte den Buzzer. Dabei sang die gebürtige Amerikanerin sogar einen Song von Yvonne Catterfeld. Letztere erklärte nach dem Auftritt: "Ich hätte so gerne gedrückt. Ich war auch kurz davor."

Sat.1 / André Kowalski Die Coaches bei "The Voice Senior" 2019

Anzeige

Getty Images Martin Luther King im September 1964

Anzeige

Getty Images Yvonne Catterfeld beim Deutschen Film Preis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de