Endlich ist es so weit: Die beliebte Castingshow The Voice Senior flimmert wieder über die TV-Bildschirme! Gemeinsam suchen Sasha (47), Yvonne Catterfeld (39), Michael Patrick Kelly (41), Alec Völkel (47) und Sascha Vollmer (47) alias The BossHoss wieder nach dem größten Ü60-Talent Deutschlands. Schon die heutige Auftaktfolge hat es mächtig in sich und sorgt für etliche Gänsehautmomente: Kandidatin Eva setzt die Messlatte gleich hoch an – und haut mit ihrer Wahnsinns-Stimme alle vom Hocker!

Obwohl sie sich mit dem Celine Dion (51)-Klassiker "All by myself" wirklich kein leichtes Stück rausgesucht hat, meistert die Beauty ihren Auftritt mit Bravour. Sowohl die leisen Töne, als auch das laute Finale sitzen perfekt. Auch ihre eleganten Bewegungen auf ihre flotten pinken High Heels können sich durchaus sehen lassen! Eva bekommt Standing Ovations vom Studiopublikum und vier Coaches zur freien Auswahl – sie alle wollen das Stimmwunder, das seit seinem achten Lebensjahr singt, für sich gewinnen. Am Ende entscheidet sie sich dann für das Team von Paddy. Der Ire kann sein Glück kaum fassen.

Auch die Twitter-Gemeinde überschlägt sich während Evas Auftritt geradezu vor Komplimenten: "Was für eine Stimme, ich knie vor dir nieder" und "Besser als die echte Celine Dion", jubelten zwei begeisterte User. Was sagt ihr zu der Performance? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Sat.1 / André Kowalski Die Coaches bei "The Voice Senior" 2019

© SAT.1 / André Kowalski Michael Patrick Kelly bei "The Voice Senior"

André Kowalski Sasha, Michael Patrick Kelly, Yvonne Catterfeld, Sascha Vollmer, Alec Völkel

