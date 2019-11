Diana June und ihr Partner David haben am Freitag endlich geheiratet. Dieses freudige Ereignis hat die YouTuberin natürlich auch kurz nach der Trauung in den sozialen Netzwerken geteilt. Noch vor der Hochzeit hatte sie Sorge gehabt, dass ihr Traumkleid wegen ihres wachsenden Babybauches nicht mehr passen könnte. Am Ende saß die Robe aber wie angegossen. Wie das Brautkleid aussieht verriet Diana June noch nicht – jetzt hat sie das Geheimnis gelüftet!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie das erste Hochzeitsfoto von sich und ihrem Ehemann. In einem weißen Traum aus Spitze mit leichten, halblangen Ärmeln strahlt sie in die Kamera. Auch der Ansatz eines tollen Rückenausschnitts ist auf dem Bild zu erkennen. Ihr Make-up hielt Diana June dezent und setzte dafür ihre Haare in Szene – ihre leichten Wellen sind mit einem schlichten Diadem verziert. Auch David kann sich sehen lassen. Er trägt einen dunkelgrünen Anzug mit einer grün gesprenkelten Weste, darunter ein weißes Hemd und eine Fliege in dem gleichen Ton.

"Wir haben uns am Freitag das Jawort gegeben und sind überglücklich, dass wir nun Mann und Frau sind. Wir waren so nervös beide und sind jetzt total k. o.", lässt Diana June ihre Follower wissen. Die Feier habe im kleinen Rahmen zu Hause stattgefunden. "Wir ruhen uns heute noch aus und morgen seht ihr weitere Bilder", beendete die Influencerin ihren Post.

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Partner David

Instagram / di.anajune Diana June und ihr Mann David

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Ehemann

