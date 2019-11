Zu Hause ist es doch immer noch am schönsten – das merkt aktuell auch Daniela Katzenberger (33)! Gemeinsam mit ihrem Mann Lucas Cordalis (52) und Töchterchen Sophia (4) lebt die Kultblondine schon seit Jahren auf Mallorca und hat sich auf der spanischen Insel perfekt eingelebt. Hier fühlt sich der TV-Star pudelwohl – wäre da nicht das Heimweh, das sie hier und da mal überkommt.

Momentan ist die 33-Jährige Dani in ihrer Heimat Ludwigshafen – dort hat sie Unterschlupf bei ihrem Bruder gefunden. "Mallorca ist wunderschön, dort lebt man richtig toll [...]. Aber ich bin halt echt heimatverbunden und tue mich manchmal echt schwer und muss ab und zu mal heim", versucht sie in ihrer Instagram-Story zu erklären: "Ich habe manchmal so krass Heimweh auf Mallorca, dass ich das manchmal nicht aushalte." Vor allem in der Adventszeit wird sie ganz wehmütig, vermisst die Jahreszeiten in Deutschland, klassische Weihnachtsmärkte und überhaupt: ganz generell die Weihnachtsstimmung. Dennoch ist ihr wichtig, dass ihre Fans den Einwand nicht falsch verstehen, denn trotz allem hat sie ihre zweite Heimat Mallorca sehr lieb gewonnen.

Da Tochter Sophia in Spanien eine Vorschule besucht, ist Dani ohne ihre Familie angereist – doch bevor die ersten negativen Kommentare eintrudeln, nimmt die Ludwigshafenerin den Hatern den Wind aus den Segeln: "Ich weiß schon, was jetzt wieder kommt: Die Rabenmutter lässt ihr Kind übers Wochenende beim Papa, aber es ist mein Leben und ich bin nur drei Tage weg. Das kann ich verkraften und Sophia ist jetzt auch kein Säugling mehr."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und ihre Mama Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de