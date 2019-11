Diese Show ist aktuell in aller Munde – mit Queen of Drags bringen ProSieben und Heidi Klum (46) zum ersten Mal eine reine Travestie-Show ins deutsche Fernsehen. Vor wenigen Tagen flimmerte bereits die zweite Folge über die Bildschirme. Eine Aufgabe in der Episode bestand darin, dass Bambi Mercury (32), Candy Crash und Co. innerhalb von zwei Stunden aus einem Haufen Müll jeweils ein Outfit zaubern mussten. Katy Bähm (26) konnte sich mit der Challenge und dem Wochenmotto den Titel Queen of the Week sichern – und einen Part ihres Müll-Looks nahm sie sogar mit nach Hause!

Katy entwarf einen recht kurzen, aber glamourösen Look aus alter, lilafarbener Verpackungsfolie, aus der sie sowohl Kleid als auch Kopfbedeckung bastelte. Zudem fand sie in dem Abfallchaos noch einen übergroßen Plüsch-Dino, dem sie denselben Kopfschmuck verpasste und den sie an der Leine mit auf die Bühne nahm. Das grüne Kuscheltier war der DJane anscheinend dermaßen ans Herz gewachsen, dass sie es nach der Show sogar mit einem Extrakoffer von Los Angeles nach Berlin importierte!

Auf ihrem Facebook-Account veröffentlichte Katy einen süßen Schnappschuss von sich und dem Dino. "Etwas traurig bin ich ja schon, dass mein Müll-Dino keine Sendezeit bekommen hat. Dabei hat er so gut Sitz machen gelernt. Tatsächlich habe ich extra Geld bezahlt und einen weiteren Koffer gekauft, um diesen Dino mitzunehmen", erklärte sie in der Bildbeschreibung.

