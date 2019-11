Glücksmomente bei Cindy Riedel (31)! Gemeinsam mit Alexander sorgte die Marine-Soldatin vor wenigen Wochen für einen sehr romantischen Staffelauftakt bei Hochzeit auf den ersten Blick. Auf Anhieb stimmte zwischen der einstigen Der Bachelor-Kandidatin und dem Ex-"First Dates"-Teilnehmer die Chemie! Doch nicht nur in der Liebe scheint es für Cindy rundzulaufen – auch ein weiteres Ereignis liefert einen guten Grund zur Freude: Die blonde Beauty ist jetzt Patentante!

Auf Instagram postete die 31-Jährige nun einen schnuckeligen Schnappschuss, auf dem sie ein Neugeborenes in den Armen hält und bis über beide Ohren strahlt. "Darf ich vorstellen: Der jüngste Gast unserer Hochzeit, weil er damals noch wohlbehütet im Bauch meiner Trauzeugin war", schrieb sie dazu. "Wenige Monate später ist mein Patenkind endlich da und hat mich vom ersten Moment an verzaubert", lauteten ihre glücklichen Zeilen weiter. Gleich nach der Geburt durfte sie den kleinen Wonneproppen kennenlernen und habe sich direkt in seine süßen Grübchen verliebt.

Eines Tages würde Cindy selbst gerne Kinder haben. Ihr Neu-Göttergatte hat zwar bereits einen Teenager-Sohn aus einer vorherigen Beziehung, gegen weiteren Nachwuchs hat er aber grundsätzlich nichts einzuwenden. "Ich bin froh, dass für Alex die Kinderplanung noch nicht gänzlich abgeschlossen ist", zeigte sich Cindy bei "Hochzeit auf den ersten Blick" erleichtert darüber.

Instagram / cindy.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Cindy während der Flitterwochen auf Bali

Anzeige

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alex mit ihren Hochzeitsgästen bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1/Christoph Assmann Cindy, Kandidatin bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de