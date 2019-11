Ups, diese Looks hätten sich die Promis besser mal gespart! Am Sonntag wurden die jährlichen American Music Awards verliehen. Alles was Rang und Namen in der Musikbranche hat, ließ sich dieses Event natürlich nicht entgehen – und schmiss sich dafür ordentlich in Schale. Neben zahlreichen Wow-Outfits gab es aber auch den einen oder anderen Ausrutscher: Promiflash zeigt euch die schrägsten Flop-Looks der Mega-Preisverleihung!

Ob cool, ausgefallen oder elegant: Auf dem Red Carpet der AMAs ist so einiges erlaubt! Das hatten wohl auch Kesha (32), Billy Porter (50) und Billie Eilish (17) im Hinterkopf, als sie sich für ihre ziemlich abgedrehten Roben entschieden: Kesha erschien kurzerhand in einem wild gemusterten Kimono mit passender Leggins und Schuhen. Billys Kleidung erinnerte an ein Papst-Dress – mit besonders eigenwilliger Kopfbedeckung. Und Billie Eilish setzte auf eine ziemlich legere Kombination aus XXL-Stoffhose und -Hemd mit passenden Sneakern sowie Netz-Bedeckung vorm Gesicht.

Am eleganten Stil versuchten sich offenbar Halsey (25) und Shania Twain (54) – und schossen dabei ein wenig über das Ziel hinaus: Halsey hüllte sich in ein buntes Rüschen-Blumenkleid mit Schleppe und zog die Blicke dank superbuntem Augen-Make-up und abgedeckten Augenbrauen zusätzlich auf sich. "That Don't Impress Me Much"-Interpretin Shania schlüpfte in einen schwarzen Glitzer-Mermaid-Rock mit Tüll-Bändern und kombinierte dazu eine goldene Satin-Bluse mit Fledermaus-Ärmeln. Dazu entschied sie sich für eine Frisur, die eine Mischung aus Hochsteckfrisur und offener Mähne darstellte.

Getty Images Billy Porter bei den American Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei den AMAs 2019

Anzeige

Getty Images Halsey bei den AMAs 2019

Anzeige

Getty Images Shania Twain bei den American Music Awards 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de