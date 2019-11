Neubesetzung bei der Promi-Kochshow Grill den Henssler: Das beliebte Küchen-Duell mit Steffen Henssler (47) feierte am Sonntag das große Finale der aktuellen Staffel. Im nächsten Jahr soll es zwar weitergehen mit den kulinarischen Duellen – wie der Sender gerade bekannt gab, wird dann aber nicht mehr Moderatorin Annie Hoffmann (35) durch den Abend führen. Diese Nachricht scheint ein Großteil der Fans aber nicht wirklich zu überraschen – im Gegenteil: Die Zuschauer haben sogar eine klare Wunschkandidatin, die Annie ablösen soll.

Unter einem Promiflash-Beitrag zu dem Moderations-Wechsel äußerten sich nun einige Fans zu der News. "Die Ruth soll wieder kommen", oder "Ich fand Ruth als Moderatorin am besten", lauteten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen. Gemeint ist hier Ruth Moschner (43), die vor Annie an der Seite von Steffen als Moderatorin fungierte. Nach Jochen Schropp (41), der die erste Staffel moderierte, führte Ruth durch die Staffeln zwei bis acht. Annie war dagegen lediglich in der neunten und zehnten Staffel zu sehen.

Wer Annie tatsächlich ersetzen wird, ist bis dato noch nicht bekannt. Fakt ist, dass Ruth in den Köpfen vieler Fans bis heute als Aushängeschild der Sendung gilt. Daher besteht sicher eine Chance, dass die Blondine als Nachfolgerin für Annie in Erwägung gezogen wird. Jetzt seid ihr gefragt: Würdet ihr euch über Ruths Rückkehr freuen? Stimmt am Ende des Artikels ab!

Getty Images Annie Hoffmann 2016 beim deutschen Comedy-Preis

Getty Images Ruth Moschner 2018 beim Bambi

Getty Images Steffen Henssler, TV-Koch

