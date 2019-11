Zuletzt hatte es Anzeichen dafür gegeben, dass es zwischen Jessica Biel (37) und Justin Timberlake (38) kriseln könnte. Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat ein gemeinsames Kind. Vor einigen Tagen wurde der 38-Jährige dabei gesehen, wie er mit seiner Schauspielkollegin Alisha Wainwright (30) auf einer Party in New Orleans unter dem Tisch Händchen hielt und fremd fummelte. Jetzt wurde Jessica bei einem entspannten Spaziergang im sonnigen Kalifornien gesichtet. Sie wirkte allerdings keineswegs wie eine verärgerte Ehefrau.

Fotos von The Sun hatten gezeigt, wie der Sänger einen Abend mit der US-Schauspielerin Alisha im Absinth House in New Orleans verbrachte. Auf einem weiteren Bild konnte man erkennen, dass sie sanft ihre Hand auf sein Knie legte. Zwischen den beiden soll allerdings nichts laufen. Ein Bekannter der 30-Jährigen erzählte HollywoodLife, dass sie und der Sänger gerade zusammen an einem Film arbeiteten, in dem ihre Charaktere eine Beziehung haben. Zwischen dem "Cry Me A River"-Interpreten und seiner Frau scheint nach dem Fremd-Flirt und den eindeutigen Aufnahmen jedenfalls alles im Reinen zu sein. Jessica lief nur einen Tag, nachdem die Gerüchteküche um ihren Ehemann mächtig gebrodelt hatte, total relaxed durch die Straßen von Los Angeles. Sie trug ein Kissen und hielt ein Spielzeug ihres Sohnes Silas bei sich und ging ihren mütterlichen Erledigungen nach.

Ein Augenzeuge teilte dem Onlinemagazin weiterhin mit, dass es keine Küsse, Umarmungen oder zusätzlichen Körperkontakt gegeben habe, während Justin und Alisha in der Bar zu Gast waren. "Also, was auch immer passiert ist, während sie dort waren, war das, was auf den Fotos zu sehen war und nichts weiter", sagte Alishas Vertrauter in dem Statement. Die Dreharbeiten zu dem Drama "Palmer", haben Anfang des Monats begonnen. Neben Justin und Alisha haben auch Juno Temple (30) und Jesse C. Boyd Rollen übernommen.

KCS Presse / MEGA Justin Timberlake und Jessica Biel, Oktober 2019

Collage: Mega Agency / Instagram Collage: Justin Timberlake und Alisha Wainwright, November 2019

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel im April 2018 in Hollywood

