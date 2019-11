Kleine Typveränderung bei Justin Bieber (25)! Der Sänger ist längst nicht nur für seine zahlreichen Hits bekannt – auch, weil er in Sachen Style gerne mal eigenwilligere Kombinationen ausprobiert, ist er immer wieder in den Schlagzeilen. So zeigte sich Justin mal mit langer Natur-Zottelmähne und Oberlippenbart, dann plötzlich wieder mit einer wasserstoffblonden Haarpracht. Jetzt probierte der Mann von Model Hailey Bieber (23) erneut etwas komplett Neues aus: Er setzte auf einen deutlich knalligeren Ton für seinen Schopf!

Eines ist wohl sicher: Übersehen konnte man den Biebs am Sonntag in Beverly Hills auf keinen Fall! Paparazzi lichteten den Mega-Star dort beim Basketballspielen ab. Gewohnt lässig in Jogginghose, Oversize-T-Shirt und froschgrünem Hoodie zeigte Justin, was er auf dem Sportplatz so drauf hat. So weit, so unspektakulär – hätte sich der 25-Jährige nicht für einen brandneuen Haarstyle entscheiden: Da, wo einst die blonde Matte wehte, fanden sich nun doch glatt rosafarbene Fransen.

Erst vor einigen Tagen war den Fans eine weitere Veränderung an ihrem Idol aufgefallen: Offenbar hat Justin aktuell ziemlich mit seiner Haut zu kämpfen. Fotos von vergangenem Freitag zeigten den Sänger mit Akne-übersäter Stirn. Schon in der Vergangenheit hatte sich der "Sorry"-Interpret immer wieder mit den Pickelchen herumschlagen müssen.

Getty Images Justin Bieber im September 2018 in New York

ActionPress Justin Bieber im November 2019

ActionPress Justin Bieber im November 2019

