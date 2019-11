So holprig fing die Karriere von Bill Kaulitz (30) an! Der Sänger schaffte vor über zehn Jahren als Frontmann der Band Tokio Hotel den Durchbruch – doch auch er hat einmal ganz klein angefangen: 2003 machte er seine ersten Schritte bei der Castingshow "Star Search", schied allerdings im Achtelfinale aus. Durch seinen Auftritt wurde schließlich ein Musikmanager auf ihn aufmerksam und die Karriere des Magdeburger nahm Fahrt auf. Doch seine Mutter stand damals überhaupt nicht hinter seinen Karriereplänen!

In Jan Böhmermanns (38) und Oli Schulz' (46) Podcast Fest & Flauschig gab Bill jetzt zu, dass seine Mutter zu der Zeit nicht recht an ihn habe glauben wollen: "Meine Mama hat gesagt, ich soll lieber nicht mitmachen, weil ich nicht so talentiert bin unbedingt." Sie habe ihn auch nicht zu den Dreharbeiten bringen wollen, doch der heute 30-Jährige habe sich davon nicht abhalten lassen: "Ich dachte so: Okay, das war die einzige Möglichkeit aus Loitsche, aus diesem Dorf, wo wir herkommen, rauszukommen."

Und Bill hat es nicht nur raus geschafft, sondern auch hoch hinaus! Der zunehmende Star-Rummel um seine Person habe ihn am Ende sogar aus Europa flüchten lassen. Letztendlich ist der Musiker mit seinem Zwillingsbruder Tom (30) nach Los Angeles gezogen, wo die beiden weitestgehend ihre Anonymität genießen können.

