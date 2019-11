Es war ihr großer Comeback-Auftritt: Selena Gomez (27) meldete sich am Sonntag bei den American Music Awards endlich wieder volle Kraft zurück. Zwei Jahre lang stand die Musikerin zuvor nicht mehr auf der Bühne. Mit ihren neuen Songs "Lose You To Love Me" und "Look at Her Now" feierte sie bei der Preisverleihung schließlich ihre Rückkehr – und begeisterte mit ihrer Eröffnungsshow das Publikum. Doch die Momente vor ihrer Bühnenperformance waren für Sel wohl extrem nervenaufreibend!

Selena hatte sich nach Angaben eines Insiders unglaublich viel Druck gemacht – zu gerne wollte die Ex von Justin Bieber (25) mit ihrem Gesangsauftritt die Massen überzeugen. "Selena hatte definitiv Angst und eine richtige Panikattacke, bevor sie auf die Bühne ging", verriet die Quelle gegenüber E! News. Die Sorgen der Beauty waren jedoch total unbegründet. Sie lieferte eine umwerfende Show ab und überzeugte in zwei bezaubernden Outfits: einem Glitzer-Bodysuit und einem dunkeln Pullover-Dress.

Schon in der Vergangenheit kämpfte die Brünette immer wieder mit Panikattacken. Nach ihrer Nierentransplantation brach sie während ihres Klinikaufenthalts zusammen und musste zudem wegen eines Nervenzusammenbruchs behandelt werden. Bei ihren Problemen könne sie sich aber immer auf die Unterstützung ihrer Familie und ihrer Freunde verlassen, wie Selena immer wieder betont.

