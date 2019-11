Diese Nachricht dürfte für Herzrasen bei den Fans sorgen! Erst vor einigen Wochen hatte sich Selena Gomez (27) nach einer längeren Auszeit mit frischer Musik zurückgemeldet. Damit sorgte die Sängerin nicht nur für einen Riesenhype bei ihren "Selenators", sondern auch für ihren ersten Nummer-1-Hit. Nur kurze Zeit später veröffentlichte sie bereits einen zweiten Song. Auf dem Erfolg will sich die Beauty aber offenbar nicht ausruhen: Sel teaserte jetzt ihr neues Album an!

Am Mittwoch hatte Selenas Ankündigung in ihrem Instagram-Post, dass "morgen etwas Aufregendes" kommen werde, zu wilden Spekulationen geführt. Nun löste die 27-Jährige auf, was ihre Follower bald erwartet. Mit einem kurzen Clip, der Szenen aus ihren neuen Musikvideos zu "Lose You To Love Me" und "Look At Her Now" sowie Momente aus dem Studio zeigt, bestätigte Selena: Ihre neue Platte kommt – und das schon bald! "Dieses Album ist ein Tagebuch meiner vergangenen Jahre und ich kann es kaum erwarten, dass ihr es hört", erklärte die Musikerin. Ihr Werk, dessen Name und Tracklist Sel bisher nicht verraten hat, kommt am 10. Januar heraus.

Ob ihr Ex-Freund, Justin Bieber (25), diese Nachricht ebenso feiert wie ihre Fans? Zuletzt war gemunkelt worden, dass die US-Amerikanerin in den ersten beiden ausgekoppelten Singles über ihren Verflossenen singt. Im Interview in der Zach Sang Show hatte Sel sogar zugegeben, dass sie gewollt habe, dass Justin zuhöre.

Getty Images Selena Gomez im November 2019

Getty Images Selena Gomez beim Cannes Film Festival 2019

Backgrid / ActionPress Justin Bieber im November 2019

