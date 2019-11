Schon seit Wochen turteln Christina Graß (31) und Marco Cerullo (31) heftig bei Bachelor in Paradise – ist es da nicht langsam Zeit für den ersten Kuss? Während eines romantischen Dates in Folge drei schien es zwischen der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin und dem Kölner auch gefunkt zu haben. Abgesehen von einigen Kuscheleinheiten sind sich die beiden bisher aber noch nicht wirklich nahegekommen. Als Marco das in der heutigen Folge ändern wollte, blockte seine Herzensdame allerdings entsetzt ab. Bei einem Bootsausflug hinderte Christina ihn daran, sie zu küssen.

"Bist du irre?! Im Leben nicht. Wovon träumst du nachts?", lauteten die harten Worte der ehemaligen Miss Norddeutschland als der 31-Jährige zur Kuss-Attacke ansetzte. Während Marco die Zweisamkeit bei der Tour über die blauen Wellen wohl mit einer innigen Knutscherei krönen wollte, hielt die Rosen-Lady es offenbar nicht für den richtigen Zeitpunkt: "Ich wollte Marco nicht küssen in dem Moment, weil es gar nicht gepasst hat. Ich habe ihm ja gerade zuvor noch vermittelt, dass mir die Situation schwerfällt."

Tatsächlich hatte Christina ihrem Date-Partner erst kurz zuvor erklärt, dass sie von seinem Verhalten in der vorangegangenen Nacht der Rosen ziemlich enttäuscht gewesen sei. Nachdem Filip Pavlovic (25) das Liebesnest freiwillig verlassen hat, deutete auch Marco kurz an, die Heimreise antreten zu wollen. Der Korb seiner Angebeteten machte ihm sichtlich zu schaffen. "Das ist einfach zu krass für mich. Ich hätte niemals gedacht, dass es so wird", gestand er im Interview unter Tränen.

