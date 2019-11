Mit Multi-Platin-Hits wie "Fancy" und "Black Widow" ist Iggy Azalea (29) eine der erfolgreichsten Künstlerinnen unserer Zeit. Die Australierin ist neben ihrer Musik und den heißen Kurven auch für ihren ungewöhnlichen Modegeschmack bekannt. Mal kombiniert sie auf dem roten Teppich mit einem Kleid in Neonorange eine türkisfarbene Perücke und ein anderes Mal taucht sie in einem Schlangen-Komplett-Look und sonnengelben, langen Haaren auf. Jetzt sah man sie in London bei einem Event in einer extravaganten Karo-Mantel-Rock-Kombi!

Laut DailyMail folgte die Musikerin einer Einladung des Radiosenders Capital FM und reiste dazu in die Hauptstadt Englands. Vor den Studios ließ sie sich von den Paparazzi fotografieren und präsentierte ihr flippiges Outfit. Iggy trug einen übergroßen schwarz-ziegelsteinrot-karierten Mantel und einen passenden knielangen Midirock dazu. Unter einem tief ausgeschnitten schwarzen Oberteil trug sie ein hochgeschlossenes Top mit einem rosa-blauen Aufdruck. Ihr blondes Haar fiel leicht gewellt über die Schultern. Ihren Look rundete die Rapperin mit großen, runden Ohrringen und einem leichten Make-up ab.

Iggy wurde von ihrer Duett-Partnerin Alice Chater (26) in die Radio-Studios begleitet. Die beiden veröffentlichten kürzlich eine gemeinsame Single – den Song "Lola" performten sie erstmalig live bei den vergangenen American Music Awards. Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums "The New Classics" wurde Iggy bereits vier Mal für einen Grammy nominiert. Das Album wurde bisher über 275 Millionen gestreamt.

