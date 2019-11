Was für ein niedlicher Vater-Tochter-Auftritt! Am vergangenen Montag fand in Hamburg das 20. Jubiläum des Branchen-Events Movie meets Media statt. Dafür versammelte sich im Hotel Atlantic Kempinski in der Hafencity alles, was Rang und Namen in der Medienlandschaft hat. Richard Lugner (87) sorgte auf dem roten Teppich für einen besonders emotionalen Moment – er kam in Begleitung seiner 25-jährigen Tochter Jacqueline!

Als der prominente Bauunternehmer in einem goldenen Anzug und mit einer attraktiven Dame an der Seite über den Red Carpet schritt, dachten viele wohl zunächst, Herr Lugner habe eine neue Partnerin an der Seite. Doch die junge Frau, die der gebürtige Wiener als Begleitung dabei hatte, ist seine Tochter, die aus der Ehe mit Christina "Mausi" Lugner entstammt. Mittlerweile ist Jacqueline stolze 25 Jahre alt und zu einer jungen Lady herangewachsen. Zusammen hat man die beiden in der Vergangenheit kaum gesehen – gemeinsame Vater-Tochter-Auftritte sind eine Seltenheit!

Lugner hat aktuell keine Lebensgefährtin. Bereits vor einem Jahr hatte er sich in einem Interview dazu bekannt, sich nach einer neuen Partnerin zu sehnen – doch scheinbar hat sich dieser Herzenswunsch noch nicht erfüllt. Bei Movie meets Media erklärte er gegenüber Bild: "Momentan suche ich noch. Eine, die bis an mein Lebensende bleibt..." Was sagt ihr zu dem Auftritt von Richard und Jacqueline? Unten seht ihr, wer unter anderem noch alles bei der Veranstaltung zu Gast war...

Getty Images Richard Lugner, Bauunternehmer

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Christina und Jacqueline Lugner im Januar 2018

Walter Pernkopf / picturedesk.co / ActionPress Jacqueline und Richard Lugner 2016 in Linz

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Elisabetta Canalis und Alena Gerber bei der 20. Movie meets Media Party

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Olivie Jones und Ralf Möller auf der 20. Movie meets Media Party

Chris Emil Janßen / ActionPress Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Dany Michalski bei der 20. Movie meets Media Party

Chris Emil Janßen / ActionPress Florence Kasumba bei der 20. Movie meets Media Party

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Magdalena Brzeska und Ralf Möller

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Prince Damien, Olivia Jones und Annemarie Eilfeld

Chris Emil Janßen / ActionPress Sven Martinek mit Bianca Rütter bei der 20. Movie meets Media Party



