Ganz schön entspannt! Kristen Stewart (29) ist seit ihrer Hauptrolle in der Twilight-Reihe eine überaus gefragte Schauspielerin. Aktuell kann man sie im brandneuen Streifen "Drei Engel für Charlie" auf den Kino-Leinwänden sehen. Zu der Premiere brezelte sich Kristen tatsächlich auch so richtig auf: Sie erschien in einem eng anliegenden, bodenlangen Kleid und verzauberte die Fotografen. Privat bevorzugt sie anscheinend eher legere Kleidung: Nur wenige Tage nach dem Glamour-Auftritt lichteten Fotografen sie nun wieder im lässigen Street-Style-Outfit ab!

Kristen wurde am Montag in Los Angeles bei einem Lebensmittel-Einkauf mit einer Freundin gesichtet. Und den trat sie ganz entspannt im sportlich-coolen Look an. Zu einem weiten, gelben Print-T-Shirt kombinierte die 29-Jährige eine völlig zerrissene Boyfriend-Jeans. Wohl ein besonderer Hingucker: Die Boller-Hose hatte nicht nur an den Knien den einen oder anderen Riss – sondern auch unmittelbar unter den Pobacken des Hollywood-Stars. Dazu setzte Kristen auf Tennis-Socken sowie ausgelatschte, schwarze Vans.

Ob sich Kristen mit dem XXL-Einkauf schon für Thanksgiving eindeckt? Zwar war ihre Herzdame Dylan Meyer bei dem Shoppingtrip nicht mit von der Partie – es ist aber davon auszugehen, dass der Filmstar den Feiertag mit seiner Liebsten verbringt. Erst kürzlich erklärte Kristen nämlich in einem Interview, wie ernst es ihr mit der Drehbuchautorin sei: Sie sei sogar bereit, Dylan die Frage aller Fragen zu stellen. "Ich kann es gar nicht abwarten", schwärmte sie bei SiriusXM.

