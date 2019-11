Gibt es bald etwa fremden Männerbesuch im Hause Geiss? Roooobert (55) jettet mit seiner Frau Carmen (54) und seinen zwei Töchtern Shania (15) und Davina (16) um die ganze Welt – dabei nimmt er seine Fans in seinem Reality-TV-Format Die Geissens mit auf alle Abenteuer, die die Familie gemeinsam erlebt. Eine Sache macht dem 55-jährigen Familienvater in der neuesten Folge allerdings mächtig zu schaffen: Er befürchtet, dass seine Tochter mit einem Jungen anbandelt!

Als Robert und Carmen von einem Ausflug zurück in die Wahlheimat Monaco zurückkehren, werden sie von Davina mit einem Geheimnis erwartet das will sie jedoch nur mit ihrer Mama teilen. "Da ist irgendetwas im Busch, was der Vater nicht wissen soll", merkt dann auch der TV-Star selbst. Als die Blondine dann plötzlich verschwindet und nicht sagt, wo sie hingeht, bekommt er Panik: "Da muss man aufpassen. Die ist 16 Jahre alt, da könnte ja auch das ein oder andere männliche Wesen mal auftauchen", erklärt der Selfmade-Millionär seine Sorgen. Was genau hinter dem Rätsel steckt, hat die Schülerin jedoch noch nicht aufgedeckt.

Aber während sich Papa Robert ordentlich den Kopf zerbricht, ist Carmen hingegen ganz entspannt. "Eine Mama ist wie eine gute Freundin – die weiß alles, sagt aber nichts", erklärt die 54-Jährige schmunzelnd. Was denkt ihr? Hat Davina wirklich einen Freund?

