Ist Tina Turner (80) heute in Feierlaune? Nach einer beispiellosen Karriere verbringt die Sängerin ihre Bühnenrente mit ihrem Mann Erwin Bach nun eher zurückgezogen am Zürichsee. Nur selten zeigt sich die Rockröhre noch in der Öffentlichkeit. Daran wird auch dieses besondere Jubiläum wohl nichts ändern: Tina wird heute 80 Jahre alt – und lässt ihren großen Tag ganz ruhig angehen!

Im Interview mit der Schweizer Zeitung Blick verriet die frischgebackene 80-Jährige, dass sie sich seit einiger Zeit sehr erschöpft fühle. Ihre Reise nach New York, wo sie bei der Premiere ihres Musicals "Tina" anwesend war, habe sie sehr mitgenommen. Das hat auch Auswirkungen auf ihren Geburtstag: "Die Ärzte haben mich daran erinnert, dass ich am 26. November leider nicht meinen 40. Geburtstag, sondern meinen 80. Geburtstag feiern werde. Also haben sie mir befohlen, mich auszuruhen." Auf eine fette Feier zu ihrem runden Geburtstag verzichtet die "The Best"-Interpretin somit. Den Rat der Ärzte möchte sie nämlich unbedingt befolgen: "Man wird im Alter ja nicht unbedingt jünger, aber zumindest wird man ein wenig vernünftiger."

Zu diesem besonderen Anlass schaut Tina noch einmal auf ihre Ausnahmekarriere und ihr bewegtes Leben zurück. Vor allem die Zeit mit ihrem Ex-Mann Ike Turner (✝76), der sie jahrelang misshandelt haben soll, hat die Musikerin geprägt. 1976 trennte sie sich dann endgültig von Ike. "Keine Reue. Keine Zweifel. Aber frei zu sein ... nun, das war wunderbar! Es war mir egal, dass ich kein Geld hatte, dass ich in fremden Häusern putzen musste, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen", erklärte sie.

Getty Images Tina Turner und Erwin Bach in Mailand, 2015

Getty Images Tina Turner im Palais Omnisports in Paris, 1987

SUNSHINE / ActionPress Ike und Tina Turner

