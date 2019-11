Achtung, Selena Gomez (27), zieh dich warm an – denn The Weeknd (29) hat neue Musik angekündigt! 2017 erregte der Rapper mit seiner Coachella-Liebelei mit der Ex von Justin Bieber (25) Aufsehen. Zwischen Trinkständen und Fressbuden sollen die beiden hemmungslos miteinander geknutscht haben. Im April 2018 hatten die zwei ihre Beziehung via Social Media offiziell gemacht, doch nur wenige Monate später war die Romanze aus und vorbei. Über das, was damals genau vorgefallen ist, tappen die Fans bis heute im Dunkeln. Vielleicht nicht mehr lange: Wie es aussieht, bringt The Weeknd einen Song über Sel auf den Markt!

Wie Daily Mail und andere Medien berichten, habe der 29-Jährige im Verzeichnis der American Society of Composers, Authors and Publishers einen Song registriert – und der trägt den Titel "Like Selena" (zu Deutsch: "Wie Selena"). Die Anspielung auf seine Verflossene lässt sich wohl nicht leugnen. Auch in seiner Instagram-Story deutet alles darauf hin, dass die Platte von seiner Vergangenheit mit Sel handelt. "Morgen Abend starten wir wieder", lauten seine verheißungsvollen Zeilen.

Nach dem Liebes-Aus im Oktober 2018 sang The Weeknd auf seinem Album "My Dear Melancholy" schon mal über die mittlerweile 27-Jährige. Als er auf der Bühne das Lied "Call Out Your Name" performte, brach er sogar in Tränen aus. Die Trennung hatte ihm offenbar zugesetzt.

Sipa Press / ActionPress The Weeknd bei den NRJ Music Awards 2019

Anzeige

Rob Latour / REX / Shutterstock / ActionPress Selena Gomez und The Weeknd auf der Met Gala 2017

Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den American Music Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de