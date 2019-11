Katherine Schwarzenegger (29) ist total bodenständig! Seit Juni dieses Jahres ist die berühmte Autorin nun mit Schauspielstar Chris Pratt (40) verheiratet. Dabei wurde die Tochter von Arnold Schwarzenegger (72) und Maria Shriver (64) auch zur Stiefmutter des kleinen Jack. Der Siebenjährige stammt aus Chris' früherer Ehe mit seiner Kollegin Anna Faris (42). Wie liebevoll das Verhältnis zwischen Jack und Stiefmama Katherine ist, zeigen diese Aufnahmen.

Der junge Blondschopf spielt in seiner Freizeit gerne Fußball und wurde nun von der neuen Frau seines Papas vom Training abgeholt. Auf neuesten Paparazzi-Fotos wirkt der Nachwuchs-Kicker dabei ganz vertraut mit der 29-Jährigen: Völlig selbstverständlich trottet er Hand in Hand mit Katherine über den Parkplatz in Santa Monica und steigt dann auf den Rücksitz ihres SUVs. Allerdings lässt der Grundschüler den Kopf dabei etwas hängen: Die Übungseinheit dürfte also nicht ganz so erfreulich gelaufen sein.

So toll wie sich die Brünette als Mutter macht, könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sie und der "Guardians of the Galaxy"-Star weiteren Nachwuchs in die Welt setzen. "Beide sind so glücklich, einander gefunden zu haben, und können es kaum erwarten, ihre Familie so schnell wie möglich zu vergrößern", verriet ein Insider gegenüber People.

Backgrid Katherine Schwarzenegger und Jack Pratt, November 2019

Backgrid Jack Pratt und Katherine Schwarzenegger nach dem Fußballtraining

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der Welt-Premiere von "Avengers: Endgame"

