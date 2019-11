Nanu, bei dieser Bluse fehlt ja so einiges! Hailey Bieber (23) ist längst bekannt für ihre eigenwilligen Looks: Zusammen mit ihrem Mann Justin Bieber (25) zeigt sich die Blondine gerne mal in sportlicher XXL-Kleidung. Als Topmodel ist Hailey in Sachen Mode aber auch durchaus wandelbar – wie sie jetzt bewies: Deutlich figurbetonter – aber nicht weniger extravagant – spazierte die Beauty jetzt durch Miami!

Hailey und ihr Liebster verbringen aktuell ein paar entspannte Stunden im US-Bundesstaat Florida. Als sie nun am Dienstag auf dem Weg zu einem Dinner waren, wurden sie bereits von Paparazzi empfangen. Und die fingen einen außergewöhnlichen Look von der Nichte von Alec Baldwin (61) ein: Hailey stieg in einem sehr speziellen Blusenmodell aus dem Auto: Das bauchfreie Oberteil gab nämlich nicht nur die Sicht auf ihren Waschbrettbauch preis – sondern bot dank Cut-outs nackte Haut in der Achsel- und Armpartie. Dazu kombinierte sie eine lockere Boyfriend-Jeans sowie weiße Riemchen-High-Heels. Ihre Haare flocht sie zu einem eleganten Zopf.

Justin entschied sich hingegen für ein wahres Kontrastprogramm: Er zeigte sich wie gewohnt im riesigen Hoodie und zerrissener Jeans. Ein besonderes Highlight waren bei dem Look nicht nur seine pinken Haare, sondern auch sein Schuhwerk: Er schlenderte in weißen Pantoffeln, die er mit rosafarbenen Socken aufpeppte, ins Lokal.

MEGA Justin und Hailey Bieber in Miami

Anzeige

MEGA Hailey Bieber in Miami

Anzeige

MEGA Justin Bieber im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de