So natürlich bekommt man Hailey Bieber (23) nur selten zu sehen. Zwar ist das Model nicht gerade für sein extravagantes Styling bekannt, auf ein tägliches Make-up kann die Frau von Justin Bieber (25) aber eigentlich nie verzichten. Und das, obwohl Hailey den Oben-Ohne-Look selbstverständlich tragen kann. Umso schöner sind aktuelle Paparazzi-Bilder, die die Schönheit komplett ungeschminkt und total entspannt im Bikini zeigen.

Rote Lippen, Smokey Eyes oder einfach ein dezentes Alltags-Make-up – auf ihrem Instagram-Account oder den roten Teppichen internationaler Events weiß Hailey genau, wie sie sich perfekt in Szene setzen kann. Doch auch der natürliche Look steht der Blondine bestens. Paparazzi lichteten sie nun beim Relaxen am Pool in Miami ab – ungeschminkt. Sprachaufnahmen machen, gelegentliches Eincremen und einfach entspannen ist bei der Nichte von Alec Baldwin (61) angesagt.

Dass Hailey alles tragen kann, bewies sie in der Vergangenheit bereits. So zeigte sie sich an der Seite von Gatte Justin auch schon öfter im stylishen Schlabberlook. Wie gefällt euch Hailey ganz ohne Schminke? Stimmt ab!

MEGA Hailey Bieber in Miami

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2019

Anzeige

MEGA Hailey Bieber

Anzeige

ROL/X17online.com/ ActionPress Hailey Bieber im November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de