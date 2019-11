Was für ein zauberhaftes Geschenk an die Fans! Bereits zwei Jahre ist der Tag der Verlobung von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) her. Am 27. November 2017 verkündeten der Bruder von Prinz William (37) und die Ex-Suits-Darstellerin überglücklich in den Sunken Gardens vom Kensington Palast, dass sie heiraten werden. Um nun das zweijährige Jubiläum dieses besonderen Tages zu feiern, veröffentlichte das royale Paar im Netz ein bisher noch nie gesehenes Foto seiner Traumhochzeit!

In einem kurzen Text ließen Meghan und Harry bei Instagram ihre Liebe – inklusive Verlobung, Hochzeit und Geburt ihres Sohnes – Revue passieren. Passend dazu veröffentlichten sie eine Bilderstrecke. Auf dem ersten Foto sind Harry und Meghan am Tag der Hochzeitsankündigung zu sehen. Dem folgt die große Überraschung: Ein Hochzeitsfoto, das bisher noch nie veröffentlicht wurde. Es ist ein sehr natürlich wirkender Schwarz-Weiß-Schnappschuss, der während des Shootings ihrer offiziellen Hochzeitsfotos entstanden sein muss: Die Eheleute stehen eng nebeneinander und während Harry verschmitzt in die Ferne guckt, geht Meghan vor Lachen fast in die Knie und schaut an der Kamera vorbei. Das dritte Foto der Bilderreihe zeigt die Turteltauben zusammen mit ihrem Sohn Archie.

In einem Verlobungsinterview vor zwei Jahren erklärte Meghan gegenüber CNN, wie Harry um ihre Hand angehalten hatte: "Das war ein ganz normaler Abend, wir waren hier und haben Hähnchen gebraten. Es war eine absolute Überraschung. Es war so süß, ganz natürlich und sehr romantisch." Der Blaublüter sei sogar vor ihr auf die Knie gegangen.

Zak Hussein / Splashnews.com Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Verkündung ihrer Verlobung

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Herzogin Meghan und Prinz Harry an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de