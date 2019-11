Sie ist der lebende Beweis, dass Schönheit kein Alter kennt! Elle Macpherson ist mittlerweile 55 Jahre alt, doch das Model ist nach wie vor in absoluter Topform. Beim Anblick ihrer Traummaße fragen sich allerdings viele: Wie erhält sie sich eigentlich ihre durchtrainierte Figur und kann sie dem normalen Alterungsprozess wirklich trotzen? Auf ihrem Social-Media-Kanal hat die Blondine nun ein paar ihrer Beauty-Geheimnisse ausgeplaudert.

Am Mittwoch postete Elle auf ihrem Instagram-Account ein Foto von sich im Bikini und erklärte dabei, dass gesunde, pflanzliche Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, viel Sport im Freien und Meditation ihr dabei helfen, so gut in Form zu bleiben. Darüber hinaus ist sie am liebsten in der Natur – sie schwimme und wandere gern. Zehn Minuten am Tag verbringe sie zudem mit Achtsamkeitsübungen. Auch viel gefiltertes Wasser helfe ihr dabei, ihren Körper fit zu halten.

Ihren Spitznamen "The Body" hat sich die Australierin also immer noch verdient – auch dank einer speziellen Behandlung, auf die Elle einem früheren Social-Media-Post zufolge schwört: Durch rhythmische Bewegungen bei einer Lymphdrainage wird Flüssigkeit abgeführt – so erscheint beispielsweise ihr Bauch danach deutlich schlanker und straffer.

Instagram / ellemacphersonofficial Elle MacPherson

Getty Images Elle Macpherson im November 2018

Instagram / ellemacphersonofficial Elle Macpherson im November 2019

