Ein ganz schön teurer Toilettengang! Judith Williams (47) und ihr Mann Alexander-Klaus Stecher (51) mischten die heutige Folge der Trödel-Show Bares für Rares ordentlich auf. Das Ehepaar kam mit einer ganz besonderen Antiquität zu Sven Deutschmanek in die Sendung: ein königlicher Klorollenhalter aus dem Jahre 1900. Ihr anfänglicher Wunschpreis für dieses außergewöhnliche Fundstück wurde dann allerdings von den Händlern weit übertroffen!

Alexander brachte seiner Frau die adlige Altkunst von einer Reise aus England mit: “Eine Klorolle einer Königin für eine Königin”, sagte der 51-Jährige stolz. Im Händlerraum angelangt schmissen die Kunstexperten die Zahlen nur so um sich. Aus den 150 Euro, die sich das berühmte Paar zu Beginn gewünscht hat, wurden schnell 400 Euro. Toppen konnte das dann nur noch der deutsche Antiquitätenhändler Walter Lehnertz (52): Er bot schlussendlich satte 800 Euro für die hölzerne Halterung aus dem englischen Königshaus.

Diese Rollenverteilung war neu für die 47-Jährige, denn normalerweise ist Judith selbst die Expertin in der Runde. Sie zählt nämlich als erfolgreiche Unternehmerin zu einer der Investoren bei der TV-Show Die Höhle der Löwen. Ob sie vielleicht deswegen so gut im Verhandeln war? Denn während der Verkaufsrunde war das hübsche Fernsehgesicht seelenruhig und spornte die Händler zwischenzeitig sogar noch an, mehr zu bieten.

United Archives GmbH/ActionPress Judith Williams und Alexander-Klaus Stecher bei der GLOW in Dortmund

ZDF Judith Williams und Alexander, November 2019

Voß, Cindy/ ActionPress "Die Höhle der Löwen"-Investoren

