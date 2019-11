Stehen die Zeichen auf Versöhnung bei Hailey Bieber (23) und Selena Gomez (27)? Lange Zeit herrschte Funkstille zwischen dem Model und der Sängerin – immerhin hatte Sel die Trennung von ihrem On-Off-Freund Justin Bieber (25) schwer zugesetzt. Der kanadische Popstar ist mittlerweile mit der Nichte von Alec Baldwin (61) verheiratet, was Sel inzwischen akzeptiert hat. Nach der Eiszeit scheinen sich die beiden Ladys einander anzunähern: Hailey schenkte der Ex ihres Mannes schon zum wiederholten Mal ein Like!

Für ihren großen Glamour-Auftritt bei den American Music Awards im Microsoft Theater in Los Angeles wurde die "Lose You To Love Me"-Interpretin von Make-up-Guru Hung Vanngo gestylt. Der postete in seinem Instagram-Feed einen Clip, in dem Selena stolz den fertigen Glitzer-Look präsentiert. Auch Hailey war offenbar ganz angetan von dem Ergebnis: Sie klickte auf den Like-Button unter dem Video.

Neulich zeigte sich Sel im Netz ebenfalls versöhnlich. Sie rief ihre Community in ihrer Insta-Story indirekt dazu auf, freundlich zu Hailey zu sein. "Ich bin dagegen, dass Frauen andere Frauen schlecht machen und ich werde so auch niemals sein. Also bitte, seid nett zueinander", appellierte sie.

Getty Images Selena Gomez bei den American Music Awards 2019

Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2019

Getty Images Selena Gomez bei den American Music Awards 2019

