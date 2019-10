Das Warten für alle Fans von Selena Gomez (27) hat endlich ein Ende: Am Mittwoch veröffentlichte die Musikerin eine neue Single mit dem Titel "Lose You to Love Me", die vor allem eine Frage aufwirft: Verarbeitet Sel darin die Trennung von ihrem Ex Justin Bieber (25)? Der ist mittlerweile mit Hailey (22) verheiratet, was Selenas Community ein kleiner Dorn im Auge ist – immerhin finden viele, dass Justin und Selena einfach zusammen gehören. Hailey steht im Netz deshalb nicht selten unter Beschuss. Selena appelliert jetzt jedoch an ihre Follower, stets höflich zueinander zu sein!

In einem Instagram-Live-Video bedankte sich die 27-Jährige für den Support ihrer Bewunderer hinsichtlich ihres neuen Songs. Die Gelegenheit nutzte die Sängerin aber auch, um einen Aufruf zu starten: "Ich bin dagegen, dass Frauen andere Frauen schlecht machen und ich werde so auch niemals sein. Also bitte, seid nett zueinander – egal, in welcher Situation ihr gerade steckt. Wenn ihr meine Fans seid, dann seid bitte nicht fies, zu niemand", lauteten ihre Worte.

Kurz nachdem Selenas Track veröffentlicht wurde, teilte Hailey in ihrer Instagram-Story einen Screenshot ihrer Playlist, in der gerade das Lied "I'll Kill You" (zu Deutsch: "Ich werde dich töten") von Summer Walker feat. Jhené Aiko (31) lief. Schnell wurde vermutet, dass Hailey damit auf Sels Song-Release reagiert habe. "Das ist kompletter Blödsinn", dementierte die Blondine daraufhin die Gerüchte.

