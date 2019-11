Überzeugt das neue Haar-Experiment von Miley Cyrus (27)? Die Sängerin überraschte ihre Fans in der Vergangenheit immer mal wieder mit neuen Frisuren. Mal zeigte sie sich mit langen Haaren oder auch mit einem raspelkurzen Undercut. An den herben Frisurenwechsel knüpfte sie auch jetzt mal wieder an. Die "Slide Away"-Interpretin zeigte sich plötzlich mit einem Stil, der eigentlich ziemlich in die Jahre gekommen ist: Miley holte den Vokuhila zurück!

In ihrer Instagram-Story teilte die Musikerin am Montag ein Selfie, auf dem sie ihren Followern ihre neue Haarpracht präsentierte. Auf dem Bild sitzt die 27-Jährige in einem braunen Winterpullover auf ihrem Bett und schaut direkt in die Kameralinse. Der Blickfang für alle Fans und Follower: Mileys deutlich aufgehellte platinblonde Mähne, die zu einem frech durchgestuften Vokuhila-Look geschnitten wurde. Ihr fransiger, langer Pony hängt der blonden Beauty auf dem Schnappschuss ins Gesicht.

Wie lange die neue Frisur die Tochter von Billy Ray Cyrus (58) begleiten wird, ist jedoch nicht klar. Denn Miley ist schließlich dafür bekannt, dass ihr mit ihren Looks ziemlich schnell langweilig wird. Wie findet ihr den neuen Haarschnitt? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Jason Merritt/Getty Images Sängerin Miley Cyrus bei den Billboard Music Awards 2013

Getty Images Miley Cyrus beim iHeartRadio Music Festival in Las Vegas im September 2019

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

