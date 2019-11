Bauer Michael sorgte in der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau für Diskussionen: Weder sein Hofdamen-Tausch noch seine sehr selbstbewusste Art kamen sonderlich gut bei den Fans der ländlichen TV-Liebessuche an. Auch Gunther Höfler (34) ist nicht gut auf seinen Kuppelshow-Nachfolger zu sprechen – aus einem bestimmten Grund, wie er Promiflash erklärte: Michael soll ihm vor rund einem Jahr die Tour bei einer Frau versaut haben!

Im Promiflash-Interview verriet Gunther: "Wir kennen uns nicht persönlich. Aber wir hatten da mal wegen einer Frau fast eine kleine Auseinandersetzung." Michael habe sich einst an die Lady rangemacht, mit der der heute 34-Jährige angebandelt hatte. Für Gunther ein absolutes No-Go, es sei beinahe zu einem handfesten Revierkampf gekommen. Am Ende habe jedoch die Vernunft gesiegt: "Das war damals eine dumme Geschichte. Ich bin froh, dass ich ihn damals nicht besucht habe, weil die war es nicht wert. Aber man funkt halt nicht in andere Beziehungen rein."

Und was sagt Michael zu den Anschuldigungen? Auf Promiflash-Anfrage stellte der Franke klar: "Da ist nichts dran, ich habe da nicht zwischengefunkt." Michael und besagte Dame seien drei Monate ein Paar gewesen, danach habe er die Beziehung beendet, um seine vorangegangene Scheidung in Ruhe hinter sich zu bringen. "Wir haben uns im Guten getrennt. Danach hatte sie wohl was mit Gunther", beteuerte der 30-Jährige weiter.

TVNOW / Guido Engels Conny, Bauer Michael und Carina von "Bauer sucht Frau"

Promiflash Gunther Höfler, "Bauer sucht Frau"-Star und Profi-Boxer

TVNOW / Guido Engels Michael, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

