Shanina Shaik (28) schwebt wieder im siebten Himmel! Nach knapp einem Jahr Ehe hatten das Topmodel und DJ Ruckus im Juni ihre Trennung öffentlich gemacht. Die 28-Jährige soll dem Musiker den Laufpass gegeben haben und bereits die Scheidung eingereicht haben. Ihrem Noch-Ehemann weint Shanina scheinbar keine Träne mehr nach, denn bereits im August wurde sie knutschend mit einem Unbekannten gesichtet. Jetzt machte sie es offiziell: Sie ist neu verliebt!

Auf ihrem Instagram-Account verkündete der Victoria's Secret-Engel am Donnerstag die erfreuliche Botschaft mithilfe einer Schwarz-Weiß-Aufnahme. Auf dem Bild sieht man die Hand eines Mannes, der ihre eigene Hand zärtlich festhält. "Nachdem ich einen großen Verlust im Leben verkraften musste, hatte ich den Glauben an die Liebe aufgegeben. [...] Du hast mich überrascht und glauben lassen, dass es eine Art Liebe gibt, die wunderschön ist", schrieb sie in einer emotionalen Liebesbotschaft an ihren Partner. Sie fügte ihrem Posting weiterhin ein Herz-Emoji, umrahmt von einem "S" und einem "P", an. Wer der mysteriöse Mister X oder besser P ist, verrät sie allerdings nicht.

"Deine Liebe ist liebenswürdig, unterstützend, romantisch und freundlich. Du bist mein bester Freund!", schwärmte Shanina von ihrem Lover. Außerdem habe er ihr während der schwierigen Zeit nach der Trennung beigestanden. "Danke, dass du mich wieder an die Liebe glauben lässt", schrieb sie in ihrem Statement.

