Hat sie ihren Liebeskummer schon wieder hinter sich gelassen? Erst vor rund einem Monat hatte diese traurige Nachricht die Runde gemacht: Nicht mal ein Jahr nach ihrem Jawort gehen Shanina Shaik (28) und DJ Ruckus schon wieder getrennte Wege – die beiden sollen sogar schon über die Scheidung gesprochen haben. Ihrem Noch-Ehemann scheint die Laufstegschönheit aber keine Träne nachzuweinen: Sie knutschte jetzt mit einem unbekannten Hottie!

Statt sich nach dem Beziehungsende mit dem Musiker zu verkriechen, setzt das Model offenbar auf Ablenkung. Paparazzi entdeckten Shanina vor wenigen Tagen an einem Strand auf Ibiza, wie Aufnahmen zeigen, die unter anderem Daily Mail veröffentlichte. Alleine genoss die 28-Jährige die Auszeit am Meer aber nicht: Sie kuschelte und turtelte mit einem bisher Unbekannten! Während der Victoria's Secret-Engel in einem Leo-Kleidchen auf einer Liege entspannt, hat der Mann die Beauty fest im Arm – und kann gar nicht mehr die Lippen von ihr lassen. Auf den Bildern küsst Shanina ihren Begleiter leidenschaftlich.

Aber nicht nur Shanina scheint sich schon auf die Suche nach einem neuen Partner gemacht zu haben – auch bei DJ Ruckus brodelt die Gerüchteküche. Er wurde laut der britischen Zeitung vor zwei Wochen mit dem Model Ambra Gutierrez in Miami gesichtet. Ob mehr zwischen den beiden läuft, ist allerdings bisher nicht bekannt.

Getty Images Shanina Shaik und DJ Ruckus im Januar 2018

Getty Images Shanina Shaik in London im April 2019

Getty Images DJ Ruckus im November 2018

