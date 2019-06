Dieses Eheglück hielt nicht lange an! Im April vergangenen Jahres hatte Shanina Shaik (28) ihrem DJ-Freund Ruckus alias Gregory Andrews in einer großen Zeremonie auf den Bahamas das Jawort gegeben – auch Stars wie Lenny Kravitz (55) und Paris Hilton (38) sollen mitgefeiert haben. Nur ein Jahr später ist allerdings schon wieder alles aus zwischen den beiden. Das Model und der Musiker gaben nun ihre Trennung bekannt!

Das Liebes-Aus verkündete ein Vertreter des Paares gegenüber E! News. Nach reiflicher Überlegung sollen das Victoria's Secret-Model und der DJ gemeinsam beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen. "Sie empfinden auch weiterhin viel Respekt und Liebe füreinander und bitten darum, ihre Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren", so der Sprecher.

Kennengelernt hatten sich die beiden beim Coachella-Festival. Ihre Verlobung folgte nur wenige Monate später. Am 16. Mai wurden Shanina und Ruckus nun in New York das letzte Mal zusammen gesichtet. Seid ihr überrascht von der Trennung? Stimmt unten ab!

