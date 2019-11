Verliebt wie am ersten Tage! Das Liebesleben von Bastian Schweinsteiger (35) und seiner Ana Ivanovic (32) gleicht einem Märchen: 2016 gaben sie sich ihr Jawort und nur ein Jahr später waren sie mit ihrem ersten Kind bereits zu dritt – seit August dieses Jahres mit dem zweiten Söhnchen sogar zu viert. Bei dem ganzen Familienzuwachs darf die Zweisamkeit nicht auf der Strecke bleiben. Und genau dafür sorgt das schöne Paar jetzt auch in Marokko!

Die Profi-Tennisspielerin behält ihre Liebe zum ehemaligen Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht für sich – sie teilt auf Instagram und Co. gerne süße Schnappschüsse aus dem Alltag mit ihrem Liebsten. So auch aus ihrem aktuellen Marokko-Urlaub: "Date-Night", schreibt Ana zu dem verliebten Pärchen-Bild auf ihrem Facebook-Account. Auch einen Tag später postet sie ein gemeinsames Bild mit Basti. Beide Male halten sie sich in den Armen, strahlen um die Wette und scheinen ihre Auszeit unter der nordafrikanischen Sonne sichtlich zu genießen.

Anas Fans im Netz freuen sich über die ganzen privaten Einblicke der 32-Jährigen. Besonders von dem Anblick der hübschen Brünetten sind die Nutzer angetan. "Du bist einfach so wunderschön", kommentieren User unter ihren Bildern. Andere freuen sich aber auch für die beiden und fänden, dass das sportliche Paar zusammen eine tolle Kombi abgeben würden.

Getty Images Bastian Schweinsteiger im August 2016

Facebook / Ana Ivanovic Bastian Schweinsteiger ud Ana Ivanovic, November 2019

Getty Images Ana Ivanovic in Chicago

