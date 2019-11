Pech im Job, Glück in der Liebe? Erst vor wenigen Wochen sorgte Sandy Fähse (35) bei seinen Fans für eine bittere Überraschung: Der Serienliebling aus Berlin - Tag & Nacht wird fortan nicht mehr in der Rolle des Leon über die Mattscheiben flimmern. Statt für die Reality-Soap vor der Kamera zu stehen, will sich Sandy nun eigenen Projekten widmen – ob er dabei die Unterstützung einer neuen Flamme hat? Auf einem Event in Berlin wurde der Hottie jetzt mit einer unbekannten Schönheit gesichtet: Hat Sandy etwa eine neue Frau an seiner Seite?

Promiflash hakte bei dem 35-Jährigen nach. "Die Frau neben mir ist Sara Dastjani, die ich vor über einem Jahr hier in Berlin über einen gemeinsamen Freund kennengelernt habe", brachte er Licht ins Dunkel. Und auch wenn die beiden am Mittwochabend beim Kaufland-Event zur neuen Star Wars-Kollektion im Blitzlichtgewitter der Fotografen ein schönes Paar abgaben, sind sie nicht zusammen. "Sara und ich verstehen uns einfach nur gut", stellte Sandy klar.

Das Model wohnt eigentlich in Los Angeles, ist aktuell nur in der deutschen Hauptstadt, um ihr neues Buch "Was Männer und Frauen wirklich wollen" vorzustellen. In Zukunft werden die beiden vielleicht sogar gemeinsame Projekte starten, meinte Sandy weiter. An seinem Beziehungsstaus hat sich aber nach wie vor nichts geändert: "Ich bin Single. Natürlich hoffe ich, dass sich das irgendwann ändert, aber dazu habe ich im Moment noch keine Frau genau im Blick", fuhr der Frauenschwarm fort.

Promiflash Sara Dastjani und Sandy Fähse bei der Präsentation der neuen Kaufland-"Star Wars"-Kollektion

Anzeige

Instagram / saradastjani Sara Dastjani, Autorin von "Was Männer und Frauen wirklich wollen"

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Sandy Fähse im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de